Moradores temem desabamento de prédio comercial no bairro de Fátima

Um prédio comercial em Belém está sendo alvo de denúncias de quem mora próximo ao local, por apresentar, segundo moradores do entorno, risco de desabamento.

Os relatos enviados ao Eu Repórter, afirmam que o prédio está inclinado para o lado esquerdo e estalando com frequência, deixando moradores preocupados.

Segundo relatos, o prédio, que fica localizado na Passagem Boaventura da Silva, no bairro de Fátima, está inclinando aos poucos por cima das casas.

Moradores da área ouviram estalos e procuraram a proprietária do imóvel, que passou a realizar apenas o trabalho de escoramento da estrutura.

Ainda de acordo com as denúncias, em setembro de 2021, a Defesa Civil foi até o local após uma forte chuva e solicitou que tanto o prédio quanto as casas do entorno fossem evacuados de imediato.

Moradores informam que tiveram cerca de 15 minutos para deixar o local, precisando passar quatro meses longe de suas casas até que o prédio fosse liberado novamente.

O morador Renato Oliveira, 36 anos, afirmou que várias denúncias já foram feitas a diversos órgãos pelos residentes da área, mas que nada foi feito para solucionar a questão.

"A gente quer que alguém resolva. Interdite ou venha demolir, não sei. Nossa casa é recém construída, vai que de repente ele cai em cima das casas que a gente construiu com tanto suor?" disse.

Em nota, a Defesa Civil de Belém informou que o prédio e mais sete residências foram interditados pelo Corpo de Bombeiros no dia 2 de setembro de 2021 por apresentar risco de desabamento.

As famílias foram orientadas pelos Bombeiros e pela Defesa Civil de Belém a não retornarem para suas residências até que o proprietário do imóvel tomasse as medidas cabíveis. Os relatórios das vistorias residenciais foram encaminhados para a Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

"Não cabe à Defesa Civil Municipal a interdição, desinterdição ou fiscalização de imóveis ou obras.", diz o texto.

A redação integrada do Jornal O Liberal procurou a empresa K Projeções e Eventos, proprietários do imóvel e que tem funcionamento normal no prédio, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)