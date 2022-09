Escola estadual em Belém enfrenta problemas estruturais, afirmam denúncias

Alunos e funcionários da Escola Estadual Rui Barbosa, no bairro da Cidade Velha, em Belém, denunciam a estrutura do local que está prejudicando o aprendizado e até expondo o bem estar de quem frequenta o local. Segundo relatos, o teto está com risco de desabamento devido infiltrações.

De acordo com os denunciantes, alunos assistem aulas em salas sem refrigeração, com ventiladores quebrados, portas e janelas caídas e quebradas, precisando reduzir o tempo de aula, o que diminuiu o rendimento dos estudantes.

Ainda com base nos relatos, alunos ficaram do dia 19 ao dia 23 de setembro sem aulas após uma notificação ter sido enviada aos pais sobre o risco de desabamento do teto.

Um documento foi enviado aos alunos na última segunda-feira (26) pela direção da escola esclarecendo que um engenheiro da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizou vistorias no local, dando o parecer de que há sim questões estruturais a serem resolvidas mas que o risco de desabamento não procede.

Uma aluna, que preferiu não se indentificar, disse que os maiores prejudicados são os estudantes que não conseguem se concentrar quando tem aula presencial. "A escola é um forno de tão quente que é", afirmou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que está finalizando o processo de locação de um prédio onde funcionará, temporariamente, a Escola Estadual Rui Barbosa, em Belém.

"Devido a edificação ser tombada pelos órgãos de proteção e preservação do patrimônio histórico, a Seduc aguarda autorização para dar início às obras de restauração da centenária instituição de ensino", afirma.

