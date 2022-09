"O asfalto está cedendo" afirma morador sobre buracos na Passagem Bom Jardim

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre um bueiro sem tampa e buracos que estão abrindo no asfalto da passagem Bom Jardim, no bairro do Jurunas, em Belém, que estão causando acidentes na área.

Segundo relatos, a passagem é bastante movimentada por ser uma das vias de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pedreira, com grande tráfego de carros e motos que já caíram nos buracos, causando danos aos veículos e motoristas.

De acordo com Júnior Campos, 35 anos, designer gráfico e residente da passagem, a situação ocorre há um mês, desde que a tampa do bueiro quebrou e pequenos buracos no asfalto foram abrindo ao redor do sumidouro, deixando passageiros e moradores preocupados.

"O asfalto está cedendo e está causando prejuízos. Uma moça quase quebrou a perna depois de cair no buraco" afirma Campos, que lembrou do caso de uma jovem que machucou as pernas ao cair de moto em uma das aberturas da pista, levando os moradores a sinalizarem com pedaços de madeira e sacas de tons vibrantes para que situações semelhantes pudessem ser evitadas.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal solicitou nota sobre o caso para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)