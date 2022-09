Ciclistas denunciam uso indevido de ciclovias em Belém

O uso das ciclovias de Belém por veículos motorizados levou um grupo de ciclitas a denunciarem a prática à equipe do Eu Repórter. Segundo relatos, motoristas fazem uso das faixas de forma irregular, colocando em risco a vida dos ciclistas, que precisam trafegar entre carros e ônibus.

Conforme denúncias, os carros usam as faixas, que são destinadas a quem se desloca em bicicleta, para fugir de engarrafamento, sinais fechado ou para estacionar o veículo, que impede a circulação de ciclistas nas áreas.

Em vídeos enviados à redação, várias infrações são registradas em um minuto de gravação, no decorrer da Avenida Duque de Caxias, no bairro da Pedreira, onde cerca de 19 veículos, entre carros e motos, aparecem estacionados na ciclofaixa, e na Avenida Júlio César, onde carros usam sem qualquer preocupação.

VEJA MAIS

O estudante Vander Ferro, 35 anos, faz uso da bicicleta para trabalhar e diz que a situação é perigosa pois, ao trafegarem por entre carros, correm riscos de atropelamento, como já aconteceu com ele.

"Passando por um cruzamento, uma senhora passou direto e me bateu. Por sorte sempre passo devagar e só bateu meu pé, mas se fosse um ciclista que com mais velocidade, teria se machucado", diz.

Em outro relato, um denunciante informa que na Avenida Cristóvão Colombo, em Icoaraci, não somente os carros de passeio estacionam, como barracas de vendas e borracharias ficam no local, obstruindo o acesso.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) afirma que as fiscalizações são feitas regularmente com agentes de trânsito nas ciclovias da cidade. Entretanto, pela legislação vigente (Código Brasileiro de Trânsito), o agente só pode atuar mediante flagrante.

Praticar multas com base em fotos e vídeos feitos por usuários vai contra as regras da legislação. Os registros que podem ser autuados devem ser feitos somente por equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que são o radar e câmeras de videomonitoramento.

Quanto às denúncias, a secretaria diz que devem ser formalizadas na Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelos números 118 ou whatsapp (91) 98415-4587.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)