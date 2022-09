Buraco em ciclofaixa causa acidente com ciclista na Almirante Barroso

Na noite da última quarta-feira (21), um ciclista caiu em um buraco aberto na ciclofaixa, no perímetro em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Almirante Barroso, em Belém.

Segundo relatos, o ciclista passava pela faixa por volta das 18h30 quando caiu no buraco. A falta de iluminação e de sinalização contribuiu para o acidente, deixando o jovem ferido. Pessoas socorreram o ciclista que logo depois foi levado pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não se sabe o estado de saúde da vítima.

O denunciante, que optou por não se identificar, contou que o buraco está no local há anos e que nunca foi feito qualquer tipo de reparo ou manutenção e que decidiu fazer o vídeo do acidente para chamar a atenção das autoridades.

"Não sou de filmar, nem de fotografar, e sim de ajudar, mas é revoltante esse descaso com a gente que depende desse meio de transporte".

Ele também conta que chegou a ver trabalhadores na área há um tempo atrás, dando a crer, segundo ele, que a prefeitura já esteja ciente da situação da área.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que vem realizando manutenções nas ciclovias e na iluminação delas. "Atualmente, o órgão municipal está trabalhando na manutenção da ciclovia e do calçamento do canteiro central da avenida Marquês de Herval", diz o texto.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)