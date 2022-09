Buracos em trecho da BR-316 prejudicam motoristas

Condutores de veículos que trafegam pela BR-316 reclamam da qualidade do asfalto na rodovia, especialmente no trecho entre os municípios de Santa Izabel do Pará e Marituba. "O trecho está péssimas condições de tráfegar. Só buracos", diz um dos denuciantes, que afirma que a situação já dura quatro meses.

VEJA MAIS

Outro relato afirma que os carros, especialmente os menores e mais baixos, sofrem com a sequência de buracos na rodovia, o que aumenta os gastos dos condutores nas oficinas, por exemplo.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que está realizando serviços de restauração de pontos críticos nas imediações do Km 35, da BR-316/PA. "A previsão de conclusão deste segmento é 15 a 20 dias, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade orçamentária", afirmou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.