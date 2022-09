Pacientes reclamam de propaganda eleitoral perto de unidade de saúde na Pedreira

Funcionários e pacientes da Unidade Básica de Saúde da Pedreira, reclamam de bandeiraços que ocorrem com frequência em frente à unidade.

Com base nos relatos, os grupos se concentram na pista central, acompanhados de carro som que reproduz jingles eleitorais com volume alto.

De acordo com informações enviadas à equipe do Eu Repórter, o volume das músicas é colocado acima do permitido e o carro fica estacionado a menos de 50 metros da unidade, dificultando o trabalho dos funcionários e o tratamento dos pacientes.

O enfermeiro Leandro Costa, 37 anos, servidor da unidade que tem funcionamento de Urgência e Emergência, conta que a poluição sonora atrapalha o atendimento, pois precisam falar alto para que a comunicação entre eles seja efetiva.

Além disso, muitos pacientes procuram a unidade com queixas de fortes dores de cabeça, pressão arterial alterada e o alto volume dificulta o processo de tratamento dos enfermos.

"Esses pacientes necessitam de um ambiente adequado para o atendimento e recuperação".

Segundo denúncia, grupos distintos se organizam semanalmente na Avenida Pedro Miranda, esquina com a Travessa Mauriti, fazendo uso de apitos, carro-som ou bike-som, trabalhando com propaganda eleitoral para diversos candidatos.

O enfermeiro afirma que chegou a reclamar com um motorista de carro-som que estava na área, mas nada foi feito.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal solicitou um posicionamento da Divisão Especializada em Meio-Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A Demapa informou que enviou uma equipe até o local para verificar a denúncia e ressalta que fiscalizações são realizadas de forma ostensiva. A população pode denunciar de forma virtual pelo Disque-denúncia (181), Ciop (190), pelo whatsapp da inteligência artificial Iara pelo número (91) 8115-9181, e também presencialmente na Demapa.

O que a lei diz

Segundo a Lei 9504/97, que estabelece regras para as eleições, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido das 8h às 22h, desde que não ultrapasse 200 metros de distância das sedes dos Poderes Públicos, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas e teatros (artigo 39, §3º, Lei 9504/97).

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)