Antigo posto da Polícia Militar na Pedreira está abandonado, afirma denúncia

Segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, um antigo posto da Polícia Militar localizado na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, está abandonado.

Os moradores da região afirmam que o espaço também virou abrigo para pessoas que praticam roubos, além de ter a presença constante de usuários de substância ilícitas que vivem no local.

"O portão foi derrubado, servindo de abrigos para os malfeitores, pois eles pulam para os quintais das casas vizinhas", disse denúncia anônima.

A situação segue assim, após o local parar com os seus serviços há mais de 15 anos. "Ninguém sabe a quem pertence o local, se é do estado ou de particular, poderia ser criado no local, um outro ponto da PM, ou uma escola", afirmou o denunciante.

Em nota, a Polícia Militar informou que será feita uma vistoria técnica no local, para que sejam realizadas reformas estruturais necessárias para futuras instalações de duas companhias orgânicas do 1° Batalhão.

