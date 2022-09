Bueiro na Almirante Barroso causa medo em quem trafega na área

Um bueiro aberto localizado na Almirante Barroso com a Travessa do Chaco é motivo de preocupação de quem frequenta a área por ser de profundidade significativa e estar sem sinalização, segundo denúncia enviada à equipe do Eu Repórter.

De acordo com relatos, o bueiro está aberto a aproximadamente três meses, causando medo nos pedrestes que usam a via. Além disso, informações mostram que uma parada de ônibus movimentada e três clínicas hospitalares funcionam na travessa, colocando em risco a integridade dos pacientes que realizam tratamentos nos locais e de quem aguarda pelo transporte coletivo.

A denúncia também afirma que uma das clínicas é voltada para acompanhamento de crianças disgnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA), e que o fluxo de crianças na área é bem alto, aumentando a gravidade da situação.

"Minha maior preocupação é o risco de alguém cair no buraco, e a maioria das crianças portadoras de TEA não têm noção de perigo", diz.

Nas imagens, é possível ver a profundidade do bueiro que está sinalizado por pedaços de madeira, colocados pelos próprios moradores e pedestres do local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe para verificar a situação relatada e providenciar a reposição da tampa.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)