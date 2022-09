Poste inclinado preocupa moradores na avenida Independência

Na última quinta-feira (22), motoristas que utilizam o trecho da avenida Independência, entre a rodovia Mário Covas, foram surpreendidos com um poste bastante inclinado, com tendência a cair em qualquer momento. Segundo informações da leitora Lanna Dias, o local não apresenta sinalização de isolamento, sendo um risco para os motoristas e condutores de caminhão.

"Foi nessa manhã que vimos a situação e está muito perigoso trafegar por lá", disse Lanna Dias que sempre usou a via e alega que isso é mais um dos problemas que ocorre na avenida.

Segundo a denúncia, o trecho é um local escuro e muitos condutores não respeitam a sinalização. "Ali naquele cruzamento, entre Mário Covas e Independência, alguns motoristas ficam com preguiça de retornar pelo local adequado, acabam dobrando os veículos no meio do cruzamento, causando engarrafamentos", contou Lanna.

"Eu sinto medo com essa situação do poste, pois ali também é uma via escura de noite. Se não for verificado logo, pode acontecer algum acidente ou até mesmo um congestionamento enorme", alertou Dias.

Em nota, a Equatorial Pará informou que suas equipes foram acionadas e o trabalho de substituição do poste já foi concluído pelo período da tarde, às 16:50h.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)