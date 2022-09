Feirantes de Ananindeua reclamam de atraso em auxílio financeiro. Prefeitura nega

A feira do Francisquinho, localizada no bairro Jaderlândia, possui 166 boxes e está passando por reformas. Segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, feirantes do local foram chamados para receber um auxílio financeiro, com a proposta de investir na estruturação interna e funcionamento dos boxes. Entretanto, nenhum dos feirantes recebeu o auxílio. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) nega que haja atraso na entrega do auxílio.

Segundo a denúncia, entre os dias 31 de agosto até o dia primeiro de setembro, os feirantes foram chamados pela Sedec, sem saber exatamente o motivo.

"Nós fomos lá e não sabíamos exatamente o que era. A gente achava, na verdade, que já iriam entregar o dinheiro para gente. Nós levamos toda a nossa documentação, nós assinamos os termos para receber o dinheiro e todos assinaram, já que são 166 boxes", disse a denúncia.

O local havia sofrido depredação, junto com o furto de toda fiação elétrica e retirada de pias. O auxílio iria contribuir para a revitalização dos boxes.

"A feira já existe acredito que há uns dois anos. Esse auxílio seria para colocar portas e janelas, já que o ambiente estava sem nada e o dinheiro é para todo o material de coisas que precisamos para feira", informou a denúncia.

"Nós percebemos que os papeis, todos, já eram recibos, como se a gente já tivesse recebido o dinheiro, porém, não deram nenhuma posição de quando iria cair esse dinheiro para gente. Já vai completar um mês e esse dinheiro ainda não está em nossas mãos, pois é dado como recebido", contou a denúncia anônima.

"Não sei se iremos mais receber a quantia que nos foi prometido, é quase impossível de receber depois. Houve a informação de que iremos receber dentro de 30 dias, porém foram de pessoas de fora do órgão que nos atendeu no dia da assinatura dos termos, no qual foi a Sedec".

Em nota, a Sedec informou que para realizar o pagamento do auxílio aos Feirantes da Feira do Francisquinho, foram feitos diversos trabalhos divididos em etapas: entrega de documentação dos 166 feirantes, triagem, autorização para liberar o benefício, o que leva tempo para serem concluídos. "A Secretaria informa também que o prazo para o pagamento é até o dia 30 deste mês, portanto, estando ainda válido para que eles recebam, não há atrasos algum", comunicou.