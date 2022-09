Funcionários reclamam de alta demanda e falta de segurança em hospital

Profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital Regional Abelardo Santos, gerenciado pela Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, em Icoaraci, denunciam o excesso de trabalho e a falta de segurança na unidade hospitalar. De acordo com denúncias anônimas recebidas pela equipe do Eu Repórter, apenas dois médicos trabalham no turno da manhã e três, à tarde. Com isso, pacientes precisam esperar cerca de 3h para receber atendimento.

“Falta mais mão de obra. Dois médicos para atender muita gente. De tarde, ficam três. A demanda da pediatria aumentou bastante nos últimos tempos, longas horas de espera, em média três horas. Pela manhã, são dois médicos apenas. À tarde são três, porém tem que dar conta dos pacientes que estão internados aguardando leito para subir para as enfermarias e as demandas de urgência e emergência que são recebidas de todo o Estado”, relatou a denunciante, que não será identificada nesta matéria.

Segundo a denúncia recebida, o problema reflete na falta de segurança do local, bem como na exposição dos profissionais aos riscos de agressão, por exemplo. “Isso tem feito com que pacientes e familiares se irritem e acabem agredindo os funcionários, verbal ou até fisicamente, conforme registros recentes. Esse final de semana ocorreu com a mãe de uma criança que esperava atendimento. Impaciente com a espera do preparo da medicação, se irritou com a equipe de enfermagem. Deu um tapa em uma técnica e jogou um grampeador no rosto da enfermeira do posto”, relatou. O caso teria acontecido no último sábado (24).

A equipe do Eu Repórter procurou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), já que o Hospital Abelardo Santos é uma unidade estadual. Em nota, a “Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Direção do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), informa que a equipe de médicos do Pronto-Socorro Pediátrico e dos demais serviços da unidade atendem às legislações e recomendações dos conselhos de classe, e ainda, que os atendimentos de urgência e emergência seguem o protocolo de Manchester, priorizando a gravidade de cada caso”, defendeu a secretaria.

“Sobre o episódio lamentável do último sábado (24), a Sespa afirma que repudia qualquer ato de violência contra qualquer colaborador e que se solidariza com os profissionais de saúde agredidos pela usuária. A direção da unidade já está apurando as circunstâncias do fato”, completou.

