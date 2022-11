Trechos da avenida Celso Malcher são intrafegáveis, afirma denúncia

Moradores e transeuntes que utilizam a avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, em Belém, reclamam da impossibilidade de trafegar em trechos da área. De acordo com denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, o problema ocorre há mais de cinco meses.

"Eu transito diariamente pelo bairro e vejo esses problemas. Há locais que estão intrafegáveis", disse a denunciante anônima.

Segundo informações, há lixo a céu aberto em trechos da avenida. A maioria dos resíduos vem de produções da feira da Terra Firme, no qual estariam atrapalhando o caminho de pedestres e veículos, segundo as denúncias anônimas.



Outro caso é sobre os problemas decorrentes das épocas de chuva, pois as ruas paralelas alagam, dificultando o acesso às passagens. Em alguns trechos da avenida, há indícios de obras, já que estão abandonados materiais de construção, além de bueiros, conhecidos como boca de lobo, que ainda não foram tampados no local.



A denunciante encaminhou imagens de trechos da avenida com buracos e poças de água (Divulgação)



Os moradores da área se sentem abandonados pelo poder público, já que em épocas de campanha foi prometido saneamento e soluções dos demais problemas da área, contudo, eles seguem sem receber manutenção na avenida, mesmo após contatos com órgãos da prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) de Belém informou, em nota, que realiza, diariamente, a coleta de lixo na feira da Terra Firma. Sobre a coleta de lixo domiciliar na área, o órgão afirma que o processo está regular.

"Com relação a obra de drenagem de parte da Celso Malcher, a Sesan afirma que os trabalhos estão em andamento, de acordo com o cronograma previsto", comunicou o órgão municipal.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)