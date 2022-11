Moradores reclamam da falta de iluminação pública no bairro da Cabanagem

No conjunto Carneirinho, localizado na quadra 6, no bairro da Cabanagem, em Belém, os moradores reclamam da falta de iluminação pública na área. O poste da passagem foi derrubado após uma forte ventania que ocorreu no dia 31 de setembro, porém, no dia 1 de outubro, foi colocado um novo equipamento, mas sem o sistema de iluminação.

Os residentes dizem que tentam entrar em contato desde o dia 4 de outubro com o serviço de iluminação pública da Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb), para que fosse feita a instalação no local, mas sem sucesso.

"Nós não temos a instalação da iluminação. Realizamos o pedido no mesmo dia e o prazo era de 10 dias úteis, mas até hoje estamos com a rua escura e a taxa de iluminação sendo cobrada na fatura", pontuou a denunciante anônima.

De acordo com a denunciante, os maiores problemas são a cobrança indevida da taxa de iluminação na conta de energia, já que o serviço não está sendo feito, além da sensação de insegurança na área. "Os moradores não se sentam mais na porta de suas casas, justamente por conta dessa escuridão", disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe vai ser encaminhada ao local, para avaliar a situação. "Para facilitar ainda mais as solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora, o atendimento também poderá ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular: Belém Iluminação Pública", comunicou a Seurb.

