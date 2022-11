Caminhões-baú estão há semanas no acostamento na cidade Nova 7, afirma denúncia

Denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter mostram caminhões-baú deixados há semanas no acostamento da Sn 24, na Cidade Nova 7, em Ananindeua, em cima de pedaços pequenos de madeiras e pedras.



De acordo com o relato de um denunciante anônimo, os baús parecem ter sido abandonados, pois não é visto ninguém realizando qualquer tipo de reparo ou acompanhamento dos veículos desde que foram deixados na área.

VEJA MAIS



Em imagens cedidas à reportagem, dois baús aparecem estacionados no acostamento da rua, contendo apenas as rodas frontais. Na parte traseira, os baús estão erguidos apenas por pedaços de pedras e madeiras pequenas.

Pedestres, ciclistas e motoristas que trafegam próximo ao local, temem o risco de tombo dos veículos pois, os materiais que estão servindo de apoio são frágeis e podem quebrar com certa facilidade. "Vejo um sério risco de tombar em cima das pessoas que passam por ali", diz o denunciante.

Em nota, a Secretária Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informa que tomou conhecimento do fato na manhã de hoje (28) e que amanhã enviará uma equipe de operação ao local para notificar os veículos e, caso seja necessário, fazer a remoção dos mesmos ao Pátio de Retenção.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter. grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)