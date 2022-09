Residentes da rua da Marinha denunciam estacionamento de carros na calçada

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de uma oficina mecânica que estaria utilizando a calçada para uso dos serviços da empresa. Com base nos relatos, os carros que chegam para manutenção são estacionados na calçada, bloqueando a passagem de pedestres.

Segundo informações de moradores da área, a oficina usa os dois lados da rua para estacionar e trabalhar, deixando as áreas obstruídas e sujas de produtos químicos, como óleos e graxas. Diante da situação, algumas pessoas já teriam escorregado devido o chão liso e escorregadio.

Um denunciante, que preferiu não ser identificado, disse que realizou denúncias à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e um atendente teria afirmado que o órgão não disponibiliza do serviço de guincho e teria orientado o denunciante a procurar a imprensa ou contratar uma empresa particular.

Em vídeos enviados à redação, vários carros estacionados e abandonados aparecem enfileirados, fazendo com que pedestres precisem passar na rua, pelos carros e ônibus, causando risco de atropelamento ou acidentes.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), por meio de nota, informou que mantém fiscalizações regulares com agentes de trânsito, em rondas, para coibir esse tipo de infração e que vai enviar equipe ao local para averiguar a denúncia e providências.





A Semob orienta os moradores a formalizarem reclamações e denúncias relativas ao trânsito nas redes sociais da secretaria ou à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site , acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail . "É importante ressaltar que pela legislação vigente, o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), o agente só pode autuar mediante flagrante e não pode aplicar multas com base em fotos e vídeos feitos por usuários. As autuações por vídeos só podem ser feitas por equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que são o radar e câmeras de videomonitoramento", afirma o texto.orienta os moradores a formalizarem reclamações e denúncias relativas ao trânsito nas redes sociais da secretaria ou à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/ , acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br

A reportagem não conseguiu entrar em contato com o proprietário da oficina.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)