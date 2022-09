Infrações contra leis de trânsito são constantes em Belém, afirmam denúncias

Na tarde da última segunda-feira (26), uma denunciante anônima flagrou duas pessoas dirigindo sem capacete e com um objeto tapando umas das numerações da placa do veículo. A situação ocorreu na avenida Senador Lemos, em Belém. As imagens foram encaminhadas para a equipe do Eu Repórter.

"Todas andavam no veículo sem capacete e sempre ocorre esse tipo de situação na Senador Lemos. Elas passaram na frente de uma viatura dos agentes de trânsito e nada foi feito. Um total descaso, já que não há fiscalização", disse a denunciante anônima.

Outra infração contra as leis de trânsito também foi flagrada na avenida Augusto Montenegro, o leitor Claudio Oliveira que estava no local, presenciou um motorista levando uma espécie de fórmica na moto na última terça-feira (27).

"Foi por volta das 12h, o motorista é sem noção e levava um objeto que parece aquelas peças de cobrir mesa ou armário de madeira, tipo fórmica", informou.

"Estava balançando e tombando para a direita da pista, inclusive eu vinha atrás dele e ele entrou neste retorno sem sinalizar e eu quase bati nele. Até buzinei para chamar a atenção dele e vi que ele olhou depois que passei por ele", contou Claudio.

Claudio também informou que sempre ocorre infrações na avenida Augusto Montenegro, onde já viu várias situações de risco aos usuários de moto e passageiros. "Já observei motoqueiros levando aparelhos de som, televisão, espelhos, menores de idade sem capacete e várias situações grotescas", disse Claudio.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que é feito regularmente, em consonância com o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a fiscalização de paradas, estacionamento e circulação de veículos (carros e motos) pelos agentes de trânsito e comunicou que a fiscalização de veículos é de competência do Estado, por meio do Detran, conforme o artigo 22 do CTB.

"A Superintendência comunica que faz a fiscalização regular em rondas para coibir infrações e imprudências. A autarquia reforça que as autuações pelos agentes de trânsito só podem ser feitas mediante flagrante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por imagens, as autuações são permitidas por vídeo monitoramento e radar, equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)", afirmou Semob.

O órgão ressalta que as reclamações e denúncias relativas ao trânsito podem ser feitas nas redes sociais da Semob (twitter, instagram e facebook) ou formalizadas à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/, acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br. entrando em contato pelos números 118 ou whatsapp (91) 98415-4587.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)