Ônibus sofre problemas mecânicos e paralisa na Base Área de Belém

O ônibus da linha Pratinha 2 sofreu problemas mecânicos e ficou parado próximo à Base Aérea de Belém, de acordo com as informações da leitora Andréia Silva, moradora do bairro Pratinha 2, que teve seu trajeto interrompido.

"Fui pegar o ônibus em torno das 14h e seguimos viagem. Durante o percurso, o transporte já apresentava barulhos estranhos, a porta não abria automaticamente. Quem abria era o passageiro, estava tudo quebrado na escada", contou Andréia.

Segundo informações, o veículo estava em direção a rotatória da Base Aérea de Belém, quando começou a paralisar e não conseguiu seguir o trajeto. A denunciante contou que o transpote não possuia freio e que este era o motivo da paralisação do ônibus. "Nós paramos por lá, em torno das 15h20, e ficamos mais de meia hora esperando outro ônibus da linha para podermos seguir viagem", disse Andréia.

Andréia também acrescentou que conversou com os funcionários que trabalhavam na condução do veículo, que informaram que o ônibus é do período de 2010 e não tinha feito revisão ou manutenção.

"Nós achamos isso um absurdo, porque não é só esse ônibus, são vários transportes que estão quebrados e precisam de manutenção. Isso foi uma falta de respeito com a gente", desabafou.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém fiscalização rotineira nos finais de linhas e vistorias preventivas nas garagens das empresas.

"Além disso, há a vistoria ordinária realizada nas linhas que precisam passar anualmente pelos padrões técnicos estabelecidos pela Semob para renovar o licenciamento de operação. Mediante a constatação de irregularidades, a empresa será autuada, em conformidade com o Regulamento de Transporte Coletivo por Ônibus no Município de Belém (Restcomb)", comunicou o órgão.

Os usuários também podem formalizar as reclamações e denúncias relativas ao transporte público à Ouvidoria da Semob, a partir dos canais de atendimento do órgão: site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo whatsapp (91) 98415-4587.

"Se o usuário preferir o atendimento presencial, pode se dirigir ao Posto da Semob, o Bel Fácil. É importante informar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na parte de trás do veículo) e a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar empresa e operadores, averiguar e tomar as providências cabíveis", disse a Semob.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) também informou que o desequilíbrio financeiro provocado pela falta de subsídios do poder público, poderia permitir a constante renovação da frota. Além disso, acrescentam que as condições das vias por onde circulam os ônibus provoca vários danos na estrutura dos veículos. Assim, ainda que passem por revisões constantes, incidentes podem ocorrer no decorrer do percurso.

"A despeito do quadro de colapso e prejuízos acumulados em razão da vertiginosa queda de passageiros ainda não retomada no pós-pandemia, as empresas seguem a operação para atender à população, cumprindo a programação das ordens de serviços emitidas pela Superintendência de Mobilidade Urbana.", comunicou o Setransbel.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)