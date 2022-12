Calçadas estão cobertas por mato no bairro do Mangueirão, dizem moradores

Moradores da rua Damasco, no bairro do Mangueirão, em Belém, reclamam do descaso com a rua que está sem limpeza e manutenção, causando trnastornos em quem reside e trafega na área. Segundo relatos, há anos as calçadas estão cheias de mato, impedindo o tráfego de pedestres.

De acordo com denuncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o mato alto toma conta da calçada de toda a extensão da rua, obstruindo a passagem, fazendo com que as pessoas precisem andar na pista que tem um fluxo considerável de veículos, o que pode gerar atropelamentos.





Vídeos cedidos à reportagem mostram que em determinada parte da via não é possível identificar a existência de calçadas no local, por conta do mato que toma conta da área destinada à pedestres.

Um denunciante anônimo conta que a sensação é de abandono e descaso, pois mudou-se recentemente para a rua e mal consegue caminhar na área em segurança. "Tem sido uma dor de cabeça andar aqui", diz.

A redação integrada do jornal O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)