Entulho está há mais de dois meses em conjunto no bairro do Coqueiro, afirmam denúncias

Moradores do Conjunto Ariri Bolonha reclamam do entulho que aumenta a cada dia, no bairro do Coqueiro, em Belém. Os resíduos estão há pelo menos dois meses no local sem qualquer intervenção por parte do poder público. Segundo relatos, várias pessoas, incluindo moradores, realizam o descarte irregular dos materias.

Um vídeo cedido por um reclamante mostra pneus, pedaços de madeiras, folhas secas, galhos de árvores, mato, restos de materiais de construção, sacolas plásticas de lixo doméstico e outros resíduos acumulados em uma área do conjunto, ocupando parte da calçada.

De acordo com um denunciante anônimo, a situação é um risco à saúde pública pois o entulho atrai mosquitos, ratos e outros animais transmissores de doenças. "Isso pode causar até algum problema nas pessoas", conta.

Relatos também falam que os animais de rua, como gatos e cachorros, rasgam as sacolas em busca de alimento, deixando o espaço bagunçado e espalhando a sujeira mais ainda.

Além das questões citadas, o mau cheiro é um incômodo diário, contribuindo para a redução da qualidade de vida de quem reside na área.

Denunciantes contam que um ofício foi encaminhado para a secretaria responsável, solicitando a retirada do material do local mas até o momento não tiveram resposta.

A equipe do Eu Repórter, por meio da Redação Integrada do Grupo Liberal, solicitou nota para a Prefeitura de Belém e para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)