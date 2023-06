Estudantes reclamam da estrutura de escola em Ourém

Estudantes estariam prejudicados pelos problemas na infraestrutura da Escola Irmã Sancha Augusta, localizada na rua Primo Ribeiro, na Vila Arraial do Caeté, zona rural do município de Ourém. Segundo informações enviadas ao Eu Repórter, a reforma na unidade estaria atrasada. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), “as obras de reconstrução da escola já constam no cronograma”.

"Queremos pedir ajuda sobre a reforma da escola que foi paralisada e vem se arrastando há anos, mas nada se resolve sobre o caso. Só falam que a empresa que mandava os recursos para escola decretou falência. Com isso, as obras e recursos não vieram mais", disse um denunciante anônimo.

Por meio de nota, a Seduc informou que a “escola vai receber o valor de mais de R$ 128 mil, oriundo da primeira parcela do programa Dinheiro na Escola Paraense, que vai descentralizar recursos diretos nas unidades para pequenas obras e aquisição de material pedagógico.

Os denunciantes afirmam que a unidade apresenta falhas e buracos nas paredes e no teto, e a quadra de esportes tem buraco por conta da falta de telhado. O piso da quadra não teria sido finalizado, porém os alunos continuam indo ao local para praticar educação física. Os banheiros também apresentam problemas e a unidade carece de estantes e salas apropriadas para colocar os livros didáticos.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)