Escola no Pará possui apenas um banheiro para o corpo docente, diz denúncia

Pais de alunos da Escola Estadual Princesa Isabel, localizada na rua Santa Inês, no bairro do Atalaia, em Ananindeua, alegam que a unidade de ensino passa por problemas estruturais e possui apenas um banheiro para todos os alunos. Segundo denúncias de Gleise Costa, mãe de um aluno do 8° ano, a quadra de esportes ficou em desuso após uma raspagem no chão e o refeitório corre risco de desabamento.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que já realizou os reparos emergenciais na unidade “para que as atividades sejam realizadas com segurança”. “A Seduc ressalta ainda que as obras de reconstrução da escola já constam no cronograma da Secretaria”, diz o texto.

"Os alunos estão inseguros com a estrutura e a direção pode paralisar as aulas mais uma vez por falta de banheiro. Na realidade, nem era para as crianças estarem lá, porque o local está perigoso. Eles já foram muito penalizados ano passado", disse Gleise. Ela contou que, no mês de junho de 2022, a escola ofertou apenas aulas remotas. Os alunos só voltaram a ter atividades presenciais no final do ano, mas com a dinâmica de revezamento. Houve reclamações diante de aulas pendentes e atraso nas atividades.

Na época, houve uma reunião com a direção da escola, momento em que, segundo a mãe, a Seduc se comprometeu em retomar a reforma – o espaço já estava recebendo manutenção. Porém, de acordo com ela, o corpo docente teria reclamado que os principais problemas ainda não tinham sido resolvidos, como os da estrutura do refeitório.

"A parte estrutural do refeitório está abalada, os próprios bombeiros condenaram o local. A quadra foi pintada e estava em funcionamento, mas, durante a obra, uma equipe técnica raspou o chão, impedindo o uso do local. A gente não sabe qual foi a empresa responsável", pontuou Gleise.

Todos da instituição estão usando apenas um banheiro próximo a quadra, porque o dos alunos fica em uma área de risco, segundo a mãe. Neste mês, a direção teria avisado sobre uma paralisação das atividades por falta de banheiros. "Não apenas eu, mas todos os pais e até moradores estão revoltados e indignados com tanto descaso com a educação. É lei que toda criança tem direito à educação, mas como elas terão acesso se o poder público nos oferta esse tipo de local?", indagou a denunciante.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)