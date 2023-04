Escola Municipal de Salvaterra passa por problemas estruturais, diz denúncia

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias que a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Condeixa, da vila de mesmo nome, localizada na avenida Alcindo Cacela, área rural do município de Salvaterra, apresenta problemas de infraestrutura. A direção escolar, no entanto, não estaria acatando críticas e nem esboçando nenhum movimento para trazer melhorias à instituição. O local não recebe manutenção desde 2018. O telhado da escola caiu há duas semanas após fortes chuvas e ainda não foram feitos reparos. Por causa dos buracos no teto, os alunos precisam lidar com a invasão das águas da chuva.

"A escola está com a estrutura toda comprometida, pois ela é de 1984. A quadra está com risco de desabar, assim como a arquibancada. As salas de aulas estão abertas, pois estão sem parede", disse um denunciante anônimo, que também afirma que a diretora Ivonilde Leite Ledo já cometeu casos de assédio e de discriminação (homofobia) junto com a vice-diretora.

Os denunciantes alegam que a diretora está sendo investigada por improbidade administrativa e o Ministério Público do Estado do Pará acompanha o caso. A filha dela, que já foi presidente do conselho escolar, está sendo investigada por falsificação de identificação para obter recursos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no valor de R$ 15 mil.

Em outubro de 2022, a Polícia Militar encontrou carne estragada junto a alimentos que seriam a merenda dos alunos. Os denunciantes que procuraram o Eu Repórter comentam que muitos alunos preferem não se alimentar no local. "A qualidade da merenda tem sido duvidosa, tipo, pipoca de merenda. A escola é municipal, mas não vejo nenhum movimento para que escola saia dessa precariedade. Isso está causando enormes transtornos aos alunos", relatou o denunciante.

Carne estragada encontrada na escola Carnes estragadas foram encontradas na cantina As carnes estragadas estavam próximas a merenda escolar Segundo denúncias, o problema ocorreu em outubro de 2022

Em nota, a Prefeitura Municipal de Salvaterra informou que a alimentação dos alunos passa por rígido processo de armazenamento. As imagens divulgadas seriam da gestão anterior, no período de 2019. As reformas e reparos, garante a prefeitura, foram feitas nos últimos meses na unidade escolar. "Quanto às supostas práticas ilegais cometidas pela vice-diretora da instituição, ficaram a par do Ministério Público que até o momento não apresentou, assim como denunciantes, nenhuma prova que certifique tais acusações", comunicou.

