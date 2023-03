Atraso nas reformas impede aulas na escola Alda Eutrópio, no Tapanã

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de pais e responsáveis de alunos da escola municipal de educação infantil Alda Eutrópio, localizada no bairro do Tapanã (Icoaraci), no conjunto Alda Almeida, na alameda Sucupira. A escola, aponta a denúncia, está em período de reformas há dois anos e, até o momento, não há previsão de retorno das aulas para turmas do Jardim 1 e Jardim 2.

De acordo com Lorena Santos, responsável de um aluno que denunciou o problema ao Eu Repórter, os estudantes receberam aulas remotas no ano passado. Atualmente, não estão recebendo nenhum tipo de ensino. "Esse colégio é muito bom, mas está sem estrutura para receber os alunos, pois eles não tiveram aulas presenciais desde a pandemia", contou.

"São oito turmas do Jardim 1 e Jardim 2, turnos da manhã e da tarde. Já estamos cansados de ir à escola perguntar sobre o início das aulas. O tempo todo eles alegam que está faltando algo. Da última vez informaram que estão aguardando as portas das salas de aula", disse Karoline Lisboa, responsável por um aluno matriculado no Jardim 1.

VEJA MAIS

Um grupo de pais e responsáveis reclama sobre a falta de previsão de término das obras. Luiza Silva comentou que, após colocar o filho para estudar na instituição, houve uma reunião com a direção da escola para informar que as aulas iriam começar no dia 1º de fevereiro, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém (Semec). "Fevereiro passou e nada das aulas. Meu filho precisa ter voz! Que mãe eu serei se não conseguir fazer com que o meu filho volte a estudar?", indagou Luiza.

Outra denunciante, que preferiu não se identificar, relatou que seu filho está matriculado no Jardim 1 e que é a primeira vez que ele iria estudar na instituição. Além das obras inacabadas, há falta de ventiladores e outros tipos de materiais. "A escola tem professor bom e é bem localizada, mas essa obra nunca termina e isso influencia até na educação da criança dia após dia, pois está empatando o seu desenvolvimento", disse.

"Muitas mães estão se sentindo lesadas. As crianças precisam estar na escola, pois já estamos no mês de março e daqui a pouco o semestre passa e existe uma frequência para a mesma. No total, contabilizamos oito turmas sem aulas e prejudicadas", pontuou a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que as obras estão na fase final e que será feita, ainda, a solicitação para a empresa Equatorial Pará ligar a subestação, o que leva em torno de 20 dias. A Semec acrescentou que as aulas para o ensino fundamental ocorrem normalmente

"Após o serviço, o Departamento de Manutenção da Semec vai instalar as centrais de ar para o retorno das aulas presenciais no bloco da Educação Infantil o mais breve possível, com mobiliário novo também. A entrega completa será no início de maio, conforme estabelecido em contrato", comunicou a Semec.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)