Falhas na infraestrutura e problema com morcegos atrapalham aulas na Escola Santa Maria, em Maracanã

A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Santa Maria, no km 26, em Maracanã, nordeste paraense, está com problemas estruturais que tem colocado em risco a saúde dos alunos, segundo informações recebidas pelo Eu Repórter, via uma denúncia anônima. Desde 2020 que a escola estaria passando por diversos problemas, como complicações com a estrutura de madeira e telhas que estão cedendo.

Por conta da falha na infraestrutura, o cronograma de ensino está em atraso. Um denunciante anônimo informou que as aulas estavam com previsão para início em 13 de fevereiro, mas só retornaram nesta semana, na última segunda-feira (6).

De acordo com a denúncia, há morcegos que vivem dentro das salas de aula e no refeitório da instituição. Por conta dos animais, muitas crianças apresentaram reações alérgicas. "No chão das salas de aula você observa várias fezes de morcego. As crianças estão tendo aula em condições insalubres", disse o denunciante.

Além das rachaduras, as salas de aula apresentam fezes de morcegos (Divulgação / Eu Repórter)

No segundo dia de aula, os estudantes foram surpreendidos com as infiltrações nas salas. Segundo a denúncia, os professores não aceitaram ficar nas salas de aulas com os alunos por conta das goteiras. "A prefeitura disse que iria fazer reparos, mas nunca aconteceu. Na segunda-feira começaram as aulas, mas no segundo dia já apareceram os mesmos problemas de sempre. É frustrante perceber o quanto a educação é desvalorizada pela gestão municipal", opinou.

A escola recebe os alunos vindos da zona rural. A denúncia acrescentou que muitas crianças vão em busca da merenda escolar por não ter o que comer em suas casas, porém não há refeição para atender a demanda dos estudantes. Segundo informações repassadas, já houve casos de desmaio de alunos por conta da falta da merenda escolar.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Maracanã informou que está atenta à demanda e que está tentando um convênio com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), “uma parceria para a revitalização integral da escola, que atende um expressivo número de alunos do do Sistema Objetivo Municipal de Ensino (Some), no qual são alunos vinculado ao Estado”.

"Enquanto esse convênio não se torna realidade, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura foi acionada, já visitou a escola e, em breve, irá fazer os reparos emergenciais, para um início de aula pacifico", comunicou a Prefeitura.

O órgão municipal também informou sobre a merenda escolar. Segundo a gestão, nesta quarta-feira (8), irá ocorrer o pregão eletrônico de uma parte dos insumos necessários. "Até em meados do mês de março, conseguimos realizar o fornecimento integral para as 86 unidades escolares no município de Maracanã", esclareceu.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda o retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)