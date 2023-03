Alunos sofrem com alagamentos na Escola Lina Seffer, em Nova Esperança do Piriá

Os alunos da Escola Estadual Lina Seffer, localizada na João Paulo II, no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense, estão sofrendo com a invasão de alagamentos nas salas de aulas, um deles ocorrido na última terça-feira (28). Segundo informações, os alunos cobram por reformas na unidade de ensino há mais de um ano.

O leitor e funcionário público Elias Barbosa contou que, quando chove, o teto da escola fica vazando água e já chegou a alagar algumas salas por conta das infiltrações. “Hoje (terça-feira, 28), alagou pelo chão, porém o problema dela são essas infiltrações no teto”, diz.

Em vídeos encaminhados para a equipe do Eu Repórter, os alunos subiram em cima das carteiras escolares para evitar ter contato com a água que invadiu o local. No momento da invasão, as aulas foram suspensas e os estudantes continuaram em cima das cadeiras. Segundo as informações repassadas, neste dia, as aulas foram suspensas.

"Não houve nenhuma reforma, o governo do Estado chegou a prometer que a escola receberia manutenção no dia 29 de abril de 2022. Mas, até o momento, não há nenhuma previsão", disse Elias.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que as aulas não serão suspensas e ressalta, ainda, que a reconstrução da escola está no cronograma de obras.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)