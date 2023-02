Escola Prof Zulima Vergolino Dias não tem previsão de término das reformas, diz denúncia

A Escola Estadual Prof Zulima Vergolino Dias, localizada no conjunto Cidade Nova 2, em Ananindeua, está com atraso no cronograma de aulas, desde que entrou em reforma há mais de seis meses e não há previsão de conclusão. Segundo informações do leitor Arivaldo Freitas, no primeiro semestre de 2022, o ensino ficou de forma escalonada, porém, após as férias de julho, as aulas só foram iniciadas em setembro, mas permaneceu o sistema de rodízio.

"No ano passado, não tinha um trabalhador no local para continuar com as reformas. Aparecia alguém uma vez ou outra, talvez só para dar satisfação. Eles tiraram lajotas das salas de aula, das secretarias e outras coisas simplesmente sumiram", disse Arivaldo.

De acordo com a denúncia, houve paralisação nas obras, mas, segundo informações, há um mês voltaram ao local para dar prosseguimento às reformas. Entretanto, os pais dos alunos estão preocupados, pois acreditam que a instituição levará meses para ficar pronta.

Os alunos teriam recebido a informação de que as aulas iriam começar neste mês de fevereiro, mas, através de um comunicado, a escola avisou que não será iniciado o ano letivo, conforme estava previsto no calendário da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

"Eles falaram que querem terminar as oito salas da instituição para poder dar início às aulas, mas essa conversa já vem desde o ano passado", contou Arivaldo.

Os pais dos alunos reclamam que, praticamente, não houve aulas durante dois anos devido às reformas que ainda ocorrem na escola. A direção do local não sabe informar uma previsão para o término das obras.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou, em nota, que as obras de manutenção da unidade estão em andamento, e que serão entregues nos próximos meses. "A Seduc esclarece que os estudantes assistirão as aulas em formato híbrido", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)