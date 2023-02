Calçadas da travessa Lomas Valentinas são utilizadas para estacionamento irregular, diz denúncia

Na ultima quinta-feira (16), uma denunciante anônima flagrou veículos estacionados nas calçadas da travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias. Segundo informações, o problema é recorrente há dois meses.

A denunciante afirma que muitos pedestres estão utilizando a ciclovia para transitar pela área, pois os veículos impedem a passagem dos transeuntes. "Sempre que eu passo pela travessa, observo essas infrações. Quase todos os espaços da calçada estão ocupados por veículos", disse.

De acordo com a denúncia, além de atrapalhar o trânsito, o problema causa riscos à segurança dos pedestres. "Em um dia de chuva, muitos transeuntes não podem andar pelas calçadas, o que é um perigo", contou. Outra questão é o risco de acidentes entre os ciclistas e pedestres.

A denunciante afirmou ainda que a via é bastante movimentada e que precisa de fiscalização. "No momento, eu estava parada no sinal, dentro do carro, quando eu vi que tinham veículos saindo da calçada e isso até parou o trânsito. Naquele instante, eu vi uma senhora passando, fiquei preocupada, pois poderia ter ocorrido algum acidente", detalhou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, em nota, que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito, através de rondas com viaturas e motocicletas, para coibir o estacionamento em passeio (calçadas) e, em caso de flagrante, ocorre a autuação do veículo.

"A autarquia comunica que vai intensificar a fiscalização na travessa Lomas Valentinas, no trecho citado", disse a Semob.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)