Ruas do Distrito Industrial, em Ananindeua, não recebem manutenção há mais de 10 anos

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias anônimas sobre a falta de saneamento na passagem Século XX e na rua Salvador, ambas localizadas no Distrito Industrial, em Ananindeua. Segundo informações, as vias não recebem manutenção há mais de 10 anos.

Uma moradora da rua Salvador, que não quis ter seu nome divulgado, contou que vive no bairro desde 2011 e que nunca viu a área obter reformas e pavimentação asfáltica. "É uma precariedade em que se encontra as ruas do Distrito Industrial, em Ananindeua. Um verdadeiro descaso com os moradores", contou.

De acordo com as denúncias, a situação causa transtornos para quem vive na área, pois há trechos intrafegáveis que atrapalham a passagem de veículos e o movimento de pedestres. Com o período de chuvas, os buracos estão cedendo, ficando cada vez maiores.

"Os motoristas de aplicativo sempre reclamam dessa situação. Alguns moradores jogam restos de construção e até mesmo caroço de açaí pra tentar amenizar esse problema dos buracos, mas só piora", disse a denunciante.

Wanderlei Júnior, um dos moradores da rua Salvador, contou que o problema é antigo e que outros moradores já tentaram entrar em contato com a Prefeitura de Ananindeua e a Secretaria de Saneamento (Sesan), mas não tiveram respostas sobre a possibilidade de manutenção das ruas.

"Os órgãos municipais esqueceram desse lado da rua, porque aqui está só buraco e lama, e a rua está piorando com essa época de chuva. Mandei mensagens nas redes sociais da prefeitura, mas não tive retorno", contou.



A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou, em nota, que está sendo feito o levantamento topográfico de todas as ruas do bairro do Distrito Industrial, no qual ainda não receberam obras da atual administração. "Salientamos que mais de 30 ruas do Distrito Industrial já foram contempladas com a instalação da rede de drenagem à pavimentação asfáltica", comunicou a Sesan.



(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)