Falta de pavimentação asfáltica e sinalização prejudica população do Guajará I

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre um serviço de asfaltamento que não foi concluído desde outubro do ano passado, na quadra 69 A, localizada na estrada principal do Guajará I, bairro de Ananindeua.

Segundo relatos, a obra foi iniciada em setembro de 2022 e foi interrompida já no mês seguinte, com o recapeamento feito em apenas uma parte da avenida, uma das mais movimentadas do entorno por dar acesso à várias outras ruas de bairros próximos, como a Avenida Independência.

A parte que não foi asfaltada recebeu um tipo de aterro para tapar os buracos existentes na via, com o intuito de nivelar a pista para o recebimento de uma nova pavimentação, que não foi feita até o momento. O denunciante informou que a quadra 69 não recebeu asfalto, mesmo estando dentro do plano de pavimentação, segundo informações repassadas por agentes da equipe que trabalhava na área.

Um denunciante anônimo, que mora e trabalha na área, conta que a quadra citada apresentava vários buracos e que os moradores do local ficaram felizes ao ver, finalmente, uma obra sendo feita nas proximidades, já que a via não recebia manutenções há anos. "Ficamos felizes no início, pois a estrada precisava de uma reforma, mas aí eles deixaram o serviço pela metade na principal e não asfaltaram a nossa rua", diz o morador.

Ele conta que não foi feito qualquer trabalho de preparo da pista principal para que o serviço pudesse ser executado com êxito e que apenas colocaram um novo asfalto em cima de uma estrada deteriorada e, na rua 69, foi jogado um aterro de aspecto pastoso.

"Eu vou precisar fazer uma reforma no piso da minha garagem porque vive cheia de lama que vem desse aterro que jogaram aqui. Nossos carros sujam constantemente, nossas roupas também, principalmente quando chove. É uma situação complicada", explica.

Além do cenário apresentado, o denunciante conta que não há sinalização de lombadas e semáforos na estrada principal do bairro, fazendo com que pequenos comerciantes usem o acostamento da parte que foi asfaltada, o que dificulta o tráfego de quem precisa passar ou estacionar no local.

O morador também relata que a falta de sinalização na via principal do Guajará I resulta em acidentes constantes que podem vir a ser de uma gravidade maior se nenhuma medida for tomada. "É um direito nosso, como contribuintes, cobrar e questionar sobre os serviços que não estão sendo feitos", conclui.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)