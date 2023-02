Moradores relatam descaso e prejuízos por falta de asfalto no 40 Horas

A quadra 19 do conjunto Sabiá, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, é a única do local que está sem asfalto, o que tem causado diversos problemas aos moradores da área. Segundo relatos, há buracos em vários pontos da rua, além da via ter virado um lamaçal por ser feita de terra batida.

De acordo com os denunciantes, todas as quadras do conjunto receberam um serviço de recapeamento há pelo menos quatro anos, e a quadra em questão foi asfaltada apenas na entrada, deixando o restante no barro. Moradores estimam que o asfalto colocado não ocupa nem dez metros da rua, que possui uma extensão de cerca de 200 metros de comprimento.

Uma reclamante, que optou por não se identificar, conta que a situação é dificultosa para quem reside na quadra, pois os buracos ocupam boa parte da rua além de deixá-la com lama, sobretudo quando chove. "Não temos como andar por aqui sem tropeçar em algum buraco ou sujar os pés de lama. Quando chove, todo mundo já até sabe como vai ficar", diz.

Moradores afirmam que os prejuízos são grandes, principalmente para quem possui veículos, já que os carros caem nos buracos com frequência, quebrando peças ou arranhando-os. Já para quem é pedestre, os problemas estão em sujar os pés e as roupas com os respingos do barro.

Além do direito de ir e vir estar prejudicado, a comunidade também afirma que o lazer está longe da realidade dos residentes da quadra. "A gente não pode nem pegar uma cadeira e sentar na frente das casas pois fica tudo sujo. As crianças brincam trancadas, sem ter onde correr. É uma situação triste", lamenta.

Ainda com base nas informações, várias solicitações foram feitas aos órgãos competentes a fim de resolver a situação da rua, mas nada foi feito até então. "Sequer respondem. Vivem limpando e asfaltando outras vias e não chega nada aqui para a nossa rua. Estamos abandonados!", diz um dos denunciantes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que foi feito recentemente um mapeamento de todo o conjunto Sabiá, bem como do conjunto San Clair Passarinho, no bairro 40 Horas. “A Sesan no momento está finalizando o projeto para captar recursos e realizar os serviços necessários das ruas”, diz o texto.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira