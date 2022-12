Tapanã na lama: ruas estão sem asfalto há mais de 20 anos, afirmam denúncias

Moradores denunciam que estão há pelo menos 20 anos vivendo na lama no bairro do Tapanã. A Rua Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Quarta Rua do Tapanã, recebeu recentemente asfalto e saneamento só até a metade de sua extensão e nunca teve a obra de pavimentação concluída, segundo relatos.

Denunciantes contam que a via recebeu asfalto somente no trecho que fica entre a Rodovia do Tapanã até a Travessa Uberaba. O restante da rua, que vai até a Passagem Amoras, ficou de ser asfaltado logo em seguida mas nunca recebeu o serviço.

O trecho da via mencionada ainda é revestida de barro e aterro, o que levanta muita poeira em períodos de verão, mas a situação se agrava no inverno amazônico, quando chove bastante e causa um grande lamaçal, deixando a área bastante suja.

Com a estrada coberta de barro e lama, moradores tem dificuldades de andar e motoristas têm receio de entrar na via por medo de atolamento.

Um denunciante anônimo conta que quem passa na Rodovia do Tapanã tem a impressão de que a obra foi concluída e que talvez esse seja o motivo de não agilizarem o término da obra. "Quem olha a rua pela rodovia acha que está tudo lindo, mas é só entrar um pouco pra ver como a situação realmente está", diz.

A redação integrada do Jornal O Liberal, por meio do Eu Repórter, solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)