Obra de asfalto no bairro do Una está paralisada há mais de dois anos, afirmam denúncias

Uma obra pública de pavimentação asfáltica realizada na Rua do Fio e na rua das Palmeiras, no bairro do Una, em Ananindeua, está paralisada há pelo menos dois anos e tem causado danos e transtornos aos moradores da área, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter.

De acordo com as reclamações, quem mora na área até encontra trabalhadores e maquinários parados no local mas não há qualquer andamento das obras, iniciada antes da pandemia de Covid-19, com previsão de término do recapeamento para Outubro deste ano.

Ainda com base nos relatos dos moradores, os funcionários da pasta teriam alegado que cumprem com o horário no local da obra porém ficam aguardando autorização e ordens de superiores.

Além da problemática citada, um denunciante anônimo conta que alguns funcionários cobraram o valor de R$100 de cada morador para que pudessem dar continuidade nas obras de drenagem, fazendo a ligação das casas com a tubulação. "Eles disseram que se a gente fizesse a ligação por conta prórpria, a tubulação seria removida", lembra.

No local, as maiores dificuldades que os moradores enfrentam são os grandes alagamentos que ocorrem na área devido o local estar repleto de barro da construção e não ter para onde ser feito o escoamento de água da chuva. "Vive cheio de lama", conta o denunciante.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) informa que as obras no bairro do Una contam com recursos dos governos federal e estadual e estão dentro do cronograma que tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023. A secretaria ressalta, ainda, que não existe orientação ou recomendação para a ligação residencial na rede de drenagem pluvial, bem como cobrança de taxas.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)