Alagamento com água de esgoto prejudica a saúde comunitária do bairro do Parque Verde

Um acúmulo de água suja e de forte odor está causando uma série de riscos a quem precisa trafegar pela rua Andorinhas, localizada no Conjunto Benjamim Sodré, no bairro do Parque Verde, em Belém.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a situação é causada por obstruções de bueiros e fossas que existem na rua, e por não ter outro sistema de escoamento de dejetos, a água passou a transbordar e permanecer acumulada no trecho que fica na frente de uma escola movimentada do bairro.

Em imagens cedidas para a reportagem, é possível observar uma poça grande e com uma quantidade significativa de água, beirando a rua citada que, segundo os relatos, permanece cheia todo o tempo, piorando a situação em dias chuvosos.

Ainda há a suspeita de que tenha uma profundidade grande, pois já ocorreu de pessoas colocarem pedaços de madeira e outros objetos compridos no intuito de sinalizar a área, mas não encontrarem o fundo da poça.

Uma jovem que trabalha na área há oito anos, e preferiu não se identificar, conta que além do incômodo devido o cheiro fétido, as calçadas se tornaram perigosas pois a água quando reduz de nível, deixa uma espécie de lodo de coloração escora e escorregadia, o que já ocasionou diversos acidentes. Ela conta que uma criança, aluna do colégio citado, chegou a cair na vala.

"Uma aluna escorregou nessa lama e caiu na poça de água, só não afundou porque um morador conseguiu segurá-la a tempo. Tem muitas crianças que passam por lá que frequentam a escola, então é demais perigoso", recorda.

Ela ainda afirma que moradores e funcionários de negócios locais solicitaram alguma resposta da secretaria competente, e como não tiveram retorno, precisaram mandar alguém limpar a área por conta própria, mas infelizmente não conseguiram solucionar a problemática.

"A gente se vira como pode. Pagamos pra mandar limpar a área, ou pelo menos as calçadas. Gastamos com desinfetantes para tentar amenizar o odor, mas a situação vai muito além de limpeza", conclui.

A Redação Integrada do Grupo Liberal pediu um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)