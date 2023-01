Valas entupidas deixam rua alagada com água fétida no Distrito Industrial

As valas do entorno da Quarta Rua, localizada no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, estão obstruídas com mato e lixo, deixando a rua alagada com uma água de forte odor. Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, a rua não recebe limpeza e manutenção há meses, contribuindo para a situação.

De acordo com as denúncias, as valas estão cobertas por mato alto e a correnteza durante a chuva leva resíduos que acabam acumulados nos fossos, causando a obstrução.

Moradores da área contam que nunca receberam um serviço adequado de esgostamento e escoamento de água e que vários pontos do bairro sofrem com essa improvisação de valas.

Um denunciante anônimo conta que quem vive pelas proximidades da rua não tem opções de tráfego, precisando passar pela rua que apresenta o esgoto. "A gente anda no meio dessa água podre!", diz.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) de Ananindeua e aguarda esclarecimentos.

