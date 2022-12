Lixo espalhado ao lado do Canal São Joaquim traz problemas aos moradores da área

Moradores do bairro do Barreiro, entre a avenida Júlio César e a passagem Santo Amaro, reclamam dos problemas de lixo constante que fica alojado ao lado do canal São Joaquim.

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre o lixo espalhado ao longo da via e, de acordo com as informações, o problema ocorre há mais de três meses. "Hoje coletaram o lixo pela manhã, mas à noite e durante a madrugada começa tudo novamente", disse o denunciante.

De acordo com a denúncia, a situação da rua no canal São Joaquim é preocupante, pois carroceiros e até mesmo moradores e empresas, despejam lixo na área sem nenhuma restrição.

"Nós tentamos denunciar, mas hoje nós não podemos nem reclamar. Isso ocorre há bastante tempo, e já ligamos para onde foi possível e nenhuma solução. Precisamos de ajuda", desabafou o denunciante anônimo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que será realizada uma verificação no local e se for constatada a informação, a Sesan tomará as medidas cabíveis junto à prestadora de serviço. O órgão também solicita à população que contribua com essa fiscalização e ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido entrar em contato imediatamente com o órgão.

"A Sesan informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)