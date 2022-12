Moradores reclamam da constante falta de luz no bairro do Curió-Utinga

No bairro do Curió-Utinga, residentes do assentamento Canaã e Paraíso Verde, reclamam da constante falta de luz que ocorre no local. Nesta semana, os moradores disseram que ficaram sem energia elétrica por mais de três dias na área, e que já tiveram perdas de eletrodomésticos por conta da situação.

Segundo informações, o problema ocorre em uma fase da rede que vai da passagem São Lourenço até a passagem Cruzeiro, localizada pelo lado direito da avenida João Paulo II, no Curió - Utinga.

O morador Jairo Moura, afirmou que o problema já é antigo e que já teve prejuízos por causa das oscilações de energia. "Eu já perdi uma televisão há quase um ano, por esse tipo de problema, várias lâmpadas queimam e ainda há o medo de perder mais eletrodomésticos da minha casa", contou.

De acordo com Jairo, a energia não fica estável na região e ocorre queda de fases diariamente. "A luz que temos só fica piscando as lâmpadas, e eu já tenho prejuízos dessa falta de respeito da concessionária de energia para conosco", disse.

Em nota, a Equatorial Energia Pará, informou que suas equipes estiveram no local e realizaram os reparos necessários e que o serviço foi completamente normalizado às 17h16 da última quarta-feira, (28).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)