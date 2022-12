Feirantes colocam mercadorias em cima de ciclofaixa na avenida Pedro Álvares Cabral

Na avenida Pedro Álvares Cabral, entre a travessa Barão do Triunfo e passagem São João, condutores reclamam de mercadorias colocadas na ciclofaixa da via pelos feirantes. Segundo informações, os feirantes tomaram conta do estacionamento da feira, colocando as mercadorias em cima do asfalto, no qual fica a ciclofaixa.

"Tem acontecido de forma constante essa invasão na ciclofaixa, em cima da pista. O trecho fica bastante complicado, pois as mercadorias estão obstruindo a pista", disse Rafael Ferreira, professor que trabalha em um local próximo a feira e sempre passa pela área.

De acordo com o Rafael, o ápice da desorganização é entre às 7h até às 12h, e que o problema é resultado da falta de ordenamento de vias públicas na área.

"O local, onde seria o estacionamento da feira, está sendo usado pelos feirantes e, consequentemente, se estendendo até a ciclofaixa. Um ordenamento seria o suficiente para organizar as pessoas que trabalham por lá", pontuou.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai reforçar a fiscalização na área para coibir o estacionamento e parada na ciclofaixa da avenida Pedro Álvares Cabral, no trecho em questão.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda o retorno.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)