Condutores denunciam problemas para retiradas de veículos no Parque de Retenção, no Benguí

Condutores relataram problemas para retirada de veículos no Parque de Retenção do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), localizado no bairro do Benguí, em Belém. Segundo informações, algumas pessoas foram até o local fazer a retirada dos transportes, mas foram informados de que o local estava fechado.

Uma denunciante contou que o seu veículo foi apreendido, e após realizar o pagamento, o veículo não foi liberado. Ela foi informada de que o pagamento não constava no sistema.

"Nos disseram que quem manda lá é o gerente. Ele decide que horas encerra ou não. O pagamento foi feito na última sexta-feira (23), logo que a moto foi guinchada, mas só fomos retirar nesta segunda (26). O parque encerrou o atendimento antes do horário, sem aviso nenhum", disse a denunciante anônima.

Outros denunciantes informaram que, quando chegaram ao Parque de Retenção do Detran Benguí, não conseguiram retirar o veículo e reclamam que vão precisar pagar mais uma diária. De acordo com as denúncias, esses problemas são recorrentes. Algumas pessoas informaram que haviam funcionários no local, porém não houve atendimento.

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que o Parque de Retenção em nenhum momento deixou de funcionar nos horários estabelecidos pelo órgão.

"Com relação à liberação de veículo pelo Parque, ela só pode ser efetuada mediante pagamento e compensação do boleto, quando automaticamente é autorizada a liberação no sistema do órgão. Quando a compensação é feita após o horário de expediente, o condutor pode retirar o veículo no outro dia sem a cobrança de uma diária adicional", comunicou o órgão.

