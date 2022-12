Abandono das calçadas do centro comercial de Belém aumenta riscos de acidentes

O sentimento de abandono é o que resume as denúncias feitas à equipe do Eu Repórter sobre o centro comercial de Belém, por quem frequenta o local diariamente. Denunciantes contam que o comércio sofre diversas problemáticas, mas que a questão das calçadas é o que mais causa acidentes na área.

Segundo relatos, as calçadas estão repletas de buracos e com as pedras portuguesas, material das quais são feitas em sua maioria, soltas em diversos pontos, causando um desnivelamento considerável, o que aumenta os riscos de quedas dos pedestres.

Ainda com base nas denúncias, quem mais sofre com a problemática são as pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e cadeirantes, que precisam usar as calçadas mas optam por andar na pista por ser menos perigoso.

O leitor Edson Moraes, vigilante, conta que passa pelo comércio todos os dias por trabalhar nas proximidades. Ele diz que a situação é a mesma há pelo menos cinco anos, e que nada efetivo foi feito até o momento. "Tá tudo jogado, tudo abandonado.. é uma vergonha isso!", diz.

VEJA MAIS



Edson conta que o acidente mais recente que presenciou foi de um idoso que queria atravessar a rua de uma calçada para outra, entretanto, as duas calçadas estavam com buracos e a pista com um bueiro aberto, sem deixar opção para o pedestre "Ele foi tentar a travessar e quase cai, eu que fui ajudar. A gente reclama ao poder público mas não somos ouvidos, infelizmente", fala.

O denunciante ainda ressalta que se sente triste com a situação pois Belém é uma cidade amada por muitos, mas abandonada por quem mais pode fazer. "Eu sou belenense e amo a minha cidade. Apesar de todos os problemas, é um lugar bom de se viver, só está mal cuidada", conclui.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. Uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação.



A manutenção e recuperação de calçadas faz parte do Programa Belém Bem Cuidada, que leva para os bairros e distritos da cidade ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização e paisagismo.

Desde o início da gestão do atual prefeito, em 2021, a administração municipal contabilizou aproximadamente 47.814 mil metros quadrados de calçadas construídas e reformadas por toda a capital paraense.

As denúncias referentes à violação do Código de Posturas, normas que rege sobre construções de calçadas, podem ser registradas pelo whatsapp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h, ou fazer a reclamação, por escrito, na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1622, bairro de Nazaré. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)