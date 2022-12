Parada de ônibus está sem cobertura no bairro do Reduto

Uma parada de ônibus localizada na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, em Belém, entre Avenida Assis de Vasconcelos e Avenida Presidente Vargas, está abandonada e sem cobertura há mais de três meses.

De acordo com a denúncia do leitor Edson Moraes, a parada, que fica perto do seu local de trabalho, traz transtornos por ser um local de abrigo com má infraestrutura. Edson contou que o problema da falta de cobertura já poderia ter sido solucionado, mas até o momento, nenhuma manutenção foi feita.

"Essa parada está pedindo socorro, não só essa, mas as paradas que ficam em São Brás também, pois estão na mesma situação", disse Edson.

Em uma parte da estrutura, foi colocado um grande plástico como forma de amenizar a falta de cobertura no local. Entretanto, o plástico não é adequado para suprir a exposição ao sol, e muitos usuários reclamam que não dá para se abrigar em períodos de chuva forte.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que está providenciando a manutenção do local.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)