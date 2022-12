Pais e responsáveis denunciam repasse errado de programa social municipal

Pais e responsáveis de estudantes da rede municipal de Belém, participantes do programa Bora Pra Escola, de competência da Prefeitura do município, questionam o valor recebido referente ao mês de dezembro do auxílio.

De acordo com os relatos, os beneficiários deveriam receber os valores de R$ 150, R$300 ou R$500, a depender do critério nos quais se enquadram, para cada aluno matriculado durante o ano letivo de 2022, mas no mês doze receberam apenas o valor de R$14,78.

Cerca de 25 pessoas organizaram grupos em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas para buscarem soluções ou, ao menos, respostas que justificassem a situação.

VEJA MAIS



Uma mãe que optou por não se identificar, conta que cadastrou os dois filhos no programa, e que havia se programado para fazer uso do dinheiro com material escolar das crianças já para o ano de 2023. "Eu me preparei, esperei e só recebi cerca de R$15 por cada filho. É triste e revoltante!", desabafa.

As denúncias também afirmam que as pessoas começaram a receber o valor regularmente desde março deste ano, e que ficaram surpresos com o depósito feito neste mês.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), informa que investiu mais de R$10 milhões para o auxílio financeiro, em parcela única, aos estudantes da rede municipal, visando a permanência deles nas escolas no ano letivo de 2022. A medida foi tomada para minimizar as dificuldades agravadas no período mais crítico da pandemia.

A Semec esclarece que foram feitos 66.907 cadastros efetuando um pagamento de R$ 10.058.400,00 a partir de janeiro de 2022. O restante do investimento (R$986.845,82), que ficou retido por falta de cadastro, a Prefeitura decidiu, em conformidade com a lei, fazer o repasse igualmente para quem já estava cadastrado. Esta distribuição corresponde o valor R$ 14,78 para cada beneficiário.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)