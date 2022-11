Agentes de saúde estão sem receber há quase dois meses em Capitão Poço, afirmam denúncias

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias a respeito dos Agente Comunitários de Saúde (ACS) do município de Capitão Poço, que estariam há quase dois meses sem receber o pagamento.

Segundo relatos, a Secretaria de Saúde do município estaria "engolindo" um mês do salário dos servidores.

De acordo com as denúncias, os agentes recebem no último dia de cada mês sendo o repasse federal do valor feito no dia 10. Com imagens concedidas à reportagem, prints feitos no Portal da Transparência confirmam os repasses federais desde o início do ano, feitos entre 07 e 10 de cada mês.

O último pagamento feito aos servidores foi no dia 30 de setembro e o próximo repasse por parte da secretaria minicipal, estaria previsto para novembro, pulando o pagamento de outubro.

VEJA MAIS



Um denunciante disse que o repasse federal de outubro consta no Portal da Transparência como depositado no dia 07 de outubro e o repasse de novembro, em 10 de novembro, com isso, ele afirma que o pagamento do mês onze será feito com o repasse mais recente. "E o valor do mês de outubro, para onde foi?", questionou.

O secretário municipal de saúde, em uma reunião feita com representantes dos ACS, teria informado que o pagamento de outubro foi adiantado no mês de setembro e que por este motivo o próximo pagamento seria feito apenas em novembro, entretanto, os agentes afirmam que o depósito feito no dia 30 de setembro é de competência do mês nove.

"Não recebemos nenhum valor a mais no salário, então não tem como ter sido adiantamento se não veio valores em dobro", disse outro denunciante.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Capitão Poço informou que o pagamento dos servidores é feito no dia 10 de cada mês, sendo esta a data que cai o recurso federal do Ministério da Saúde, entretanto, a folha de pagamento do mês de outubro foi paga antecipadamente no dia 30 de setembro, com recurso próprio.

"O recurso federal do mês de novembro caiu no último dia 10 e foi transferido para o Banpará (banco que atende os servidores do estado) e o pagamento dos agentes será feito no sábado (12)", afirma.

De acordo com o texto, o processo foi explicado aos ACS em uma reunião feita com a classe.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter.grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)