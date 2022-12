Descarte irregular de lixo prejudica a qualidade de vida dos moradores do bairro da Cabanagem

Moradores da Passagem Damasco, localizada no bairro da Cabanagem a cerca de 300 metros da avenida Augusto Montenegro, em Belém, reclamam de lixo acumulado que está há semanas na passagem, fato frequente nesse local. Eles contam que os resíduos passaram a ser jogados na região, incentivando o descarte na área por moradores e trabalhadores autônomos de coleta de lixo.

Em imagens cedidas à reportagem, é possivel observar várias sacolas plásticas de lixo doméstico, assim como móveis, galhos de árvores, restos de capim, serragens, garrafas de vidro e vários outros materiais amontoados que ocupam pelo menos metade da rua, dificultando o acesso de veículos e até de pedestres.

Outra reclamação apontada é sobre a quantidade de mato alto que está há meses no local, alguns com altura que passam de um metro, distribuídos em vários pontos da passagem.

Os reclamantes contam que a falta de limpeza, manutenção e coleta de lixo da via contribuem para a situação, que é agravada pelos animais que são atraídos pelo entulho, rasgando sacolas e espalhando ainda mais o lixo na rua.

Um denunciante anônimo conta que um dos maiores problemas do local é o odor fétido que exala dos resíduos amontoados. "É um forte cheiro, chega a ser insuportável. Ficamos inviabilizados de andar por aqui", diz.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá programar a retirada do entulho no local. O órgão também acrescentou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência.

"O serviço pode ser solicitado exclusivamente por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Sesan solicita que a população contribua com essa fiscalização e que ao constatar descarte de entulho em local indevido, entre em contato imediato com o órgão", comunicou a Sesan.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)