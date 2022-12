Moradores denunciam falta de coleta de lixo regular no bairro do Tapanã

Moradores do conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém, reclamam do serviço de coleta de lixo que não está sendo feito no local de maneira regular.

De acordo com o que dizem as denúncias, a coleta tinha os dias certos da semana para ser feita, que eram segunda, quarta e sexta-feira. No entanto, há alguns meses o serviço está sendo feito sem qualquer previsão, com um espaço de tempo de dez a 45 dias entre uma coleta e outra.

Segundo relatos de um denunciante anônimo, a alameda sete é a mais atingida, porém, o bairro inteiro encontra-se com a problemática, apresentando sujeira e um forte odor. "o bairro fede e ninguém faz nada", conta.

Animais também são atraídos pela sujeira que se acumula no local, invadindo as casas próximas. Denunciantes contam que as residências ficam repletas de moscas, baratas e até ratos.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), em nota, informa que enviará uma equipe ao local para verificar a situação e, caso constate a irregularidade, vai acionar a empresa responsável responsável para a normalização do serviço.

