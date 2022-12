Descarte irregular de lixo na Cidade Nova 8 causa problemas aos moradores

No Conjunto Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, moradores denunciam o descarte irregular de lixo, entre as ruas WE 32 e 33, atrás de um supermercado da região.

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias do morador Fabrício Raiol, sobre as estruturas de fundação feitas de concreto e ferro, que foram jogadas pela prefeitura na área em que se encontra o lixão irregular.

"As estruturas eram da antiga parada em frente a um supermercado aqui da cidade nova, a mesma foi substituída e a própria prefeitura descartou os restos da antiga nesse lixão. Essas estruturas nunca foram recolhidas. Infelizmente, a população também não ajuda", contou Fabrício.

De acordo com o denunciante, os blocos de concreto estão há mais de três meses no local, onde a questão do lixo é algo crônico. Apesar de haver a coleta regular durante a semana, as pessoas voltam a jogar lixo na área.

"É clandestino e faz anos que as pessoas jogam lixo aqui. A prefeitura deixou uma pessoa vigiando para que após a coleta, fosse avisar, mas assim que o vigia vai embora, as pessoas jogam lixo novamente", disse Fabrício.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), ressaltou que a coleta dos entulhos entre as ruas We 32 e 33 é realizada diariamente, assim como a fiscalização da área.

"Mas, como o local é caracterizado como um ponto crítico de entulhos, constantemente os carroceiros descartam de forma irregular. Em relação aos blocos de concreto existentes no local, a retirada será realizada nos próximos dias pela Seurb", disse o órgão municipal.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)