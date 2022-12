Obras da Cosanpa causam falta de água no Curió, afirmam moradores

Moradores da Avenida João Paulo II, entre a Alameda Jairo Moura e a Passagem Augusta, no bairro do Curió Utinga, em Belém, reclamam que desde a noite desta quinta-feira (22), por volta de 21h, a equipe da empresa de Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou uma obra no local, deixando todos os residentes do entorno sem água.

A principal reclamação é a falta de aviso prévio, já que todos estão se preparando para as festas de final de ano. “Fomos avisados uma hora antes sobre a obra e a minha sogra é confeiteira. As encomendas de Natal que ela recebeu estão atrasadas devido a falta de organização da companhia”, disse Jairo Moura , que reside no local há mais de 50 anos.

Outro problema pontuado pelos moradores é que a obra de revitalização do encanamento nunca termina. Praticamente em todos os meses, é necessário algum tipo de manutenção devido aos diversos problemas que ocorrem, como vazamentos, por exemplo.

Eles ressaltam que a última vez que a Cosanpa esteve nesse mesmo lugar fazendo reparos foi em novembro, há cerca de um mês.

A redação integrada de O Liberal, por meio do Eu Repórter, solicitou um posicionamento para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), e aguarda resposta.

