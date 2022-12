'Vamos aguardar até quando?' diz morador sobre a falta de iluminação pública no bairro da Sacramenta

Moradores da rua Geraldo Palmeira, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, contam que estão há mais de um mês sem o serviço de iluminação pública nos postes distribuídos na passagem.

De acordo com relatos enviados ao Eu Repórter, uma equipe da companhia de energia local foi realizar um trabalho de manutenção da rede elétrica e acabou "desligando" a fiação que conduz energia aos postes, sem fazer o conserto no local.

Ainda segundo as reclamações, pelo menos dois postes foram atingidos pela anomalia, deixando o trecho da rua escuro. Várias tentativas de contato foram realizadas para os órgãos competentes, porém ainda não obtiveram um retorno quanto às solicitações.

Denunciantes apontam que a maior problemática são os acidentes ocorridos na área, já que a rua tem lombadas "altas" por toda a extensão. Eles contam que fica difícil visualizá-las e que muitas pessoas já caíram e se feriram levemente, mas que há um risco iminente de acidentes mais graves.

Os relatos também afirmam que a escuridão facilita a ação de criminosos, como roubos e furtos, e que motoristas de aplicativo se recusam a entrar na rua, alegando que a área passou a ser conhecida como "área de risco".

Um denunciante anônimo conta que os moradores receberam uma mensagem, supostamente da secretaria responsável, onde pedia para que os residentes aguardassem um período de dez dias para que a situação fosse normalizada, o que nunca ocorreu. "A gente aguarda, aguarda e nada. Vamos aguardar até quando?", diz.

Eles também contam que a iluminação da rua é feita com as lâmpadas que moradores colocaram na frente de algumas residências, a fim de amenizar os transtornos que estão vivendo.

A redação integrada de O Liberal, por meio do Eu Repórter, solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda resposta.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)