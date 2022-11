Novos pontos de Belém são registrados sem iluminação pública

A insegurança por viver em ruas escuras faz parte do cotidiano dos moradores da Travessa Curuzu, no bairro da Pedreira. Segundo denúncias, a passagem está sem iluminação pública há pelo menos dois meses, assim como a Rua Veiga Cabral, no bairro da Cidade Velha.

Denunciantes dos dois bairros contaram à equipe do Eu Repórter que a problemática se tornou rotina, pois há meses estão em busca de soluções junto aos órgãos competentes, o que não foi feito até o momento.

VEJA MAIS



De acordo com um relato anônimo, quem mais sofre são os estudantes e trabalhadores que chegam em suas casas no turno da noite, quando a Travessa Curuzu está escura e pouco movimentada. "Passa um motoqueiro e já fica todo mundo assustado, pensando que é assalto", conta.

Em outro relato, um morador da Rua Veiga Cabral diz que a situação é semelhante no bairro e que já fez várias denúncias para a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém pois o medo de que algo ocorra devido à falta do serviço é grande. "Mais de dois meses com as ruas escuras, mais de um mês pedindo pra Seurb.. É dficícil", pontua.

A redação integrada do Jornal O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)