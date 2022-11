Pontos de escuridão são registrados nas ruas do bairro da Campina, em Belém

Pessoas que trafegam à noite pelas ruas do bairro da Campina, em Belém, reclamam da falta de iluminação pública que deixa alguns pontos do bairro em total escuridão. Andar pelos locais tem causado medo e preocupação em quem precisa usar as vias, segundo relatos.

A rua Oriental do Mercado, localizada ao lado do Mercado de Carne Francisco Bolonha, é via de acesso de trabalhadores e moradores do entorno, que afirmam que o local está perigoso desde que as lâmpadas dos postes se apagaram. Um denunciante anônimo diz que a passagem se tornou palco para furtos, assaltos e também para prostituição. "Eles se escondem entre os carros que ficam estacionados ali. Como fica escuro, a gente não consegue perceber até ser assaltado", conta.

Um outro ponto registrado é a avenida Assis de Vasconcelos de esquina com a Castilhos França. De acordo com um outro denunciante anônimo, a rua é acesso de vários estudantes universitários que precisam chegar na parada de ônibus. Normalmente, o último turno libera os alunos por volta das 22h, o que causa medo e preocupação pois a rua fica deserta. "As luzes foram se apagando, uma por uma, mas já eram bem fraquinhas", diz.

Nos dois casos, os relatores afirmam que denúncias foram feitas às secretarias competentes a fim de normalizar o serviço, mas as manutenções não foram feitas até o momento.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que equipes serão encaminhadas aos locais citados para avaliação e normalização da iluminação.

"Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal de atendimento para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971. Para que o atendimento seja rápido é necessário que o solicitante passe alguns dados, como o número da plaqueta amarela do poste e o endereço correto".

As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de Urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)